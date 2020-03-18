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Rum cezaevinde kargaşa

Rum cezaevinde kargaşa
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Bir mahkûmda yüksek ateş saptandığı, bunun üzerine Rum Merkezî Cezaevi’nde kargaşa yaşandığı haber verildi.

Haravgi’nin “Merkezî Cezaevinde Korona Virüs Bulaşmasından Korku… Mahkûmda Yüksek Ateş Saptandı ve Başka Kanada Nakledildi” başlıklı haberine göre yaklaşık 70 kişi ile birlikte Cezaevi’nin 8’inci kanadında tutulan bir mahkûmun, yüksek ateş nedeniyle apar topar 10A. kanadına nakledildi.

Gazete güvenilir bilgilere dayandırdığı haberinde, ateşi yükselen mahkûma gerekli covit-19 testi yapılmadığı için cezaevi personelinin yoğun kaygı belirttiğine dikkat çekti.

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