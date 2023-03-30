Rum Enerji Bakanı Papanastasiu'nun açıklamaları...

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, Doğu Akdeniz’in enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine katkı konulması olanaklarından bahsetti.

Haravgi gazetesi, Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Enerji, Ulaştırma ve Telekomünikasyon Konseyi toplantısına katıldığını yazdı.

Habere göre toplantıda, AB’nin doğal gazdan yenilenebilir gaz ve hidrojene geçilmesi konusu ele alındı.

Gazete toplantı sonrasındaki ilgili açıklamaya yer verirken üye ülkelerin doğal gaz ve hidrojen ile ilgili öneriler paketine yönelik Konsey’in genel yaklaşımı konusunda anlaşmaya vardığını yazdı.

Habere göre Rum Enerji Bakanı Papanastasiu burada yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın pakette yer alan önerilerle hem fikir olduğunu ifade etti.