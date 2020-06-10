Rum Enerji Bakanı: "Yunanistan-İtalya anlaşması adaların haklarını tanıyor"

Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Giorgos Lakkotrypis, pazartesi günü Atina’da Yunanistan-İtalya arasında imzalanan Münhasır Ekonomik Bölgeler (MEB) arasındaki deniz alanları sınırlaması anlaşmasının tarihi bir an olduğunu belirtti.



Yunanistan televizyon kanalı ‘Open TV’ye bir demeç veren Lakkotrypis, anlaşmanın önemli noktalarından birinin, Deniz Hukuku Anlaşması’nda tanımlanan adaların deniz alanları haklarını tanıması olduğuna işaret etti.



Bu maddenin, ‘Adaların Münhasır Ekonomik Bölge hakları yoktur’ şeklindeki Türkiye’nin zeminsiz söylemleri için sert bir tezat olduğuna dikkat çeken Enerji Bakanı, yine de Yunanistan-İtalya anlaşmasının Türkiye’nin Kıbrıs’ın MEB’inde devam eden kışkırtıcı faaliyetlerini engelleyemeyeceğin ifade etti.



Giorgos Lakkotrypis, “Bu meydan okumaya karşı durmak için biz diplomatik yolu seçtik. Yunan hükümetiyle işbirliği halinde, Avrupa Birliği içerisinde, Türkiye’nin bunun bedelini önemli şekilde ödeyeceği kararlar aldırmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.



Lakkotrypis,Güney Kıbrıs’ın Türkiye’ye iki ülke arasındaki deniz sınırlarını belirleme çağrısı yaptığının da altını çizdi; Avrupa ve uluslararası alandaki müttefiklerinin, Yunanistan ve Kıbrıs’ın haklarını korumalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.