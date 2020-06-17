Rum Enerji Bakanından “Noble Energy” şirketinine mesaj

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, Amerikan “Noble Energy” şirketinin geçtiğimiz gün Politis gazetesinin sorularına verdiği yazılı yanıtların üzerine açıklama yaptığı haber verildi.

Gazete “Bakan’dan Noble’ye Mesaj” başlıklı haberinde, şirketin “koronavirüsün yol açtığı ekonomik durgunluk yüzünden Afrodit yatağının geliştirilmesiyle ilgili planlamanın yeniden incelenmesi gerektiği” konusunda gazeteye yaptığı açıklamanın ardından, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in konu hakkında kamuoyu önündeki ilk tepkisini verdiğini yazdı.

Lakkotripis’in tüm ilgililere, Rum Yönetimi ile Afrodit yatağındaki şirketler grubunun geçtiğimiz Kasım ayında bir anlaşma imzalandığını ve bu anlaşmanın şirketlerin devlet karşısındaki yükümlülükleri konusunda somut zaman takvimleri öngördüğünü anımsattığını yazan gazete, Lakkotripis’in, buna paralel olarak, hükümetin, Noble şirketinin, yapılması öngörülen çalışmalarla ilgili bazı uzatmalara gidilmesine ilişkin resmi talebini, sunulacağı koşulların haklı olarak değerlendirilmesi durumunda, inceleme olasılığını açıkta bıraktığını kaydetti.

Lakkotripis dün RİK’te katıldığı bir programda, hükümetin, Noble şirketinin kararların uluslararası piyasada meydana gelen yeni olgular altında alınması gerektiğine dair teziyle ilgili görüşünün ne olduğu sorusuna yanıtında ise, pandeminin, fiyatlardaki dramatik düşüş ve ürüne olan talebin azalması başta olmak üzere, hidrokarbon şirketlerinde birçok soruna neden olduğunun farkında olduğunu dile getirdi.

Açıklamasının devamında, Rum Yönetiminin 2019 yılının Kasım ayında Afrodit yatağındaki şirketler grubuna verdiği ve buna yatakla ilgili kalkınma anlaşmasının eşlik ettiği işletme iznine atıfta bulunan Lakkotripis, bu anlaşmada, şirketler tarafından zaman takvimleri içerisinde yapılması gereken somut şeylerin kayda geçirildiğini belirtti.

Lakkotripis’in şirketlere, imzalanan anlaşmanın ve anlaşmanın içerdiği zaman takvimlerinin geçerli olmayı sürdürdüğü ve şirketleri bağlamayı sürdürdüğü mesajını gönderdiğini kaydeden gazete, Lakkotripis’in 2019 yılının Kasım ayında söz konusu anlaşmayı basına tanıtırken, anlaşmaya, zaman takvimlerine uyulması konusunda daha somut ve katı şartlar dahil edildiğini söylediğini anımsattı.

Öte yandan gazete elindeki bilgilere dayanarak, şirketlerin bu anlaşmayla, zaman takvimlerinin hayata geçirilmesi konusundaki herhangi bir gecikmenin kendi sorumluluklarından değil de istemsiz bir durumdan kaynaklanması durumunda, kendilerini kısmen de olsa korumaya özen gösterdiklerine işaret etti.

Dolayısıyla, birçok şeyin, şirketlerin zaman takvimlerinin uzatılmasını talep etmek için Rum Enerji Bakanlığına yönelik resmi olarak hareket etmeye karar vermeleri durumunda ortaya koyacakları nedenlere bağlı olacağını işaret eden gazete, devlet açısından, şirketlerin hangi zaman takvimlerini ne derece gözden geçirmek isteyeceklerinin önemli olduğuna işaret etti.

Gazete “Er Ya da Geç Yeni Müzakere” ara başlığı altında ise, Noble Energy şirketinin Afrodit yatağının kalkınma planının yeniden incelenmesine dair belirgin isteğinin devletin planlamalarında ciddi değişikliklere yol açabilecek olmasına rağmen, şimdilik hükümet ile şirketler grubu arasında herhangi bir anlaşmazlık konusu olmadığını belirtti.

Rum Enerji Bakanı Lakkotripis’in dün gazeteye, şu ana kadar, zaman takvimlerinin uzatılması konusunun ele alınmasına ilişkin olarak şirketin resmi bir talebinin önüne gelmediğini söylediğini aktaran gazete, Lakkotripis’in, diğer şirketlerin istediği ertelemelerin ise tam anlamıyla haklı olduğunu söylediğini iletti.

RİK’e yaptığı açıklamada, ExxonMobil-Qatar Petroleum ile ENI-Total şirketlerinin 10 ve 6’ıncı parsellerdeki sondajları erteleme konusundaki başvurularının, salgının ortasında sunulduğunu ve tam anlamıyla haklı talepler olduğunu izah eden Lakkotripis, ertelemenin daha kısa bir süre için olabileceğini, ancak o zaman virüsün yayılmasının ve kısıtlayıcı önlemlerin ne zaman kadar süreceğini bilmediklerini, o yüzden de yaklaşık bir yıllık bir ertelemeye karar verdiklerini dile getirdi.

2021 yılının ikinci yarısında Afrodit yatağında gerçekleştirilmesi gereken ikinci teyit sondajı konusunda ise Lakkotripis, salgının olup olmayacağını görmeleri gerektiğini ve buna uygun şekilde hareket edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan gazete, Noble Energy şirketinin geçtiğimiz gün gazeteye verdiği yanıtlardan, fiyatların şekillenmesi ve doğal gaza olan talebin hesaplanmasıyla, yeni olguların ele alınması için salgından sonra hükümete yönelik bir hamlede bulunulacağının net olduğunu da ekledi.