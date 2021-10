Rum Enerji Bakanından sondaj açıklaması

Güney Kıbrıs’ın Enerji Bakanı Nataşa Pilidu, “Sondaj planlarımızı tepkilere rağmen planlandığı şekilde ilerletiyoruz” dedi.

Alithia’nın haberine göre, bakanlığının 2022 bütçesini Meclis Maliye Komitesi’nde sunarken, Enerji Programı kapsamındaki sondaj planlarının, tepkilere rağmen, planlandığı şekilde ilerlediğini söyleyen Pilidu, “Teyit sondajının olumlu sonuç vermesini ve ilk sondajda keşfedilen miktarın teyit olmasını umuyoruz” diye konuştu.

Pilidu “Afrodit” adını verdikleri 12’nci parselden çıkarılacak doğal gazı Mısır’a taşıyacak boru hattı konusunda çok süratli gelişmeler olacağını söyledi.

Komite Başkanı Hristiana Erotokritu’nun, “Afrodit” yatağında İsrail ile müşterek bir istifade anlaşması konusunda yıllardır durağan olunduğu eleştirisine karşılık Pilidu, “Hakemlik aşamasındayız ve takvimli olan bu aşamanın 6 ay içerisinde tamamlanması gerekiyor. ‘Afrodit’in ilerlemesi için İsrail ile anlaşma diye bir konu yoktur, şirketler sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükleri ile ilerliyor” dedi.

Doğal Gaz Terminali kurulması konusuna da değinen Pilidu, “Bu olasılık ExxonMobil ile konuşuldu ve (projeyi haklı kılacak) miktar (doğal gaz) olursa, yapılması niyeti var ancak şirket için Mısır’a boru hattı daha tercih edilir seçenek gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

VASİLİKO SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ TEMİN TESİSİNDE GECİKME

Öte yandan Politis gazetesi yetkililerin, elektrik üretimi maksatlı doğal gaz temini için Vasiliko’da oluşturulması gereken altyapıların 2022 içinde hazır olacağı açıklamalarına karşın, bakanlığının 2022 bütçesi ile ilgili sunumunda konuşan Pilidu’nun, bu projenin planlandığı gibi 2022 sonunda değil 2023 başlarında tamamlanacağı tahmininde bulunduğunu yazdı.

Habere göre Vasiliko’daki doğal gaz temin altyapıları ile ilgili proje China Petroleum Pipeline Engineering Co. Ltd. ve METRON S.A., Hudong-Zhonghua Shipbuilding Co. Ltd. and Wilhelmsen Ship Management Ltd.’den oluşan konsorsiyuma verilmişti. Projenin, anlaşmanın kesinleşmesi itibarıyla 24 ay içerisinde, yani 2022 sonbaharında tamamlanması öngörülüyordu.

Gazete “kayda değer bir kaynağa” dayanarak projenin ilerlemesinde gözlemlenen gecikmenin başlıca sebebinin, mekânsal gelişim planında sismolojik unsurların dikkate alınmaması ve dolayısıyla master planın gözden geçirilerek, gerekli standartlar temelinde yeniden oluşturulması gereği olduğunu yazdı.

EUROASIA VE EUROAFRICA INTERCONNECTOR PROJELERİ…

Yine Alithia 12’nci Ekonomi Forumu’nun dün Limasol’da düzenlendiğini, Forum’da konuşan Enerji Bakanı Nataşa Pilidu’nun “EuroAsia Interconnector” ve “EuroAfrica Interconnector” isimli deniz altı kablo hattı ile elektrik bağlantısı projelerinde bu yılın sonu veya önümüzdeki yılın başlarında gelişme beklentisini dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Forum’da elektrik, yeşil ekonomiye dönüş, bankalar ve pandeminin yarattığı kriz gibi ekonomi ile ilgili konular ele alındı.

Pilidu, Forum’da yaptığı konuşmada özellikle elektrik piyasasına, iki kablo ile elektrik bağlantısı hattına ve yenilenebilir enerji kaynakları konularına değindi. Güney Kıbrıs’ın elektrik piyasasında izole bir elektrik sisteme sahip olduğunu, piyasada tekel bulunduğunu ve enerji depolama tesisleri olmadığını anlatan Pilidu “Elektrikte tekeli kırmamız, doğal gaz tedarikine başlamamız, daha az gaz salınımı olan bir yakıta ve yenilenebilir enerjiyi tam kullanmaya geçmemiz gerek, hedefimiz budur” dedi.

Pilidu, elektrik piyasasının açılmasına ve kısa süre önce Rum meclisinden geçen mevzuata işaret ederek şu anda piyasasının yüzde 2’sine tekabül iki elektrik sağlayıcısı daha bulunduğunu, piyasanın açılmasıyla küçük şebekelerin çalışacağını ve bunun da, köylerin Rum Elektrik İdaresi şebekelerinden bağımsız olabileceği anlamına geldiğini söyledi.

EuroAsia ve EuroAfrica Interconnectors projelerinde gelişme beklentisine de işaret eden Pilidu, iki projeyi yürütmekte olan şirketin Avrupa düzeyinde finans talebinde bulunduğunu belirterek, projelerin ilerleyebilmesi için finansmanın alınması umudunu dile getirdi. Pilidu, “Yıl sonuna veya önümüzdeki yıl başına doğru elimizde, bununla ilgili daha çok haber olması lazım. Sonuç olumlu ise kablo hatlarının döşenmesine başlanabileceği anlamına gelir” diye konuştu.

Güney Kıbrıs’ın enerji dönüşümü ile ilgili iyi haberleri olduğunu söyleyen Pilidu, 2020’ye kadar yüzde 13 olan yenilenebilir enerji tüketimiyle ilgili dönüşüm hedefinin aşılarak yüzde 17’ye ulaşıldığını da kaydetti.