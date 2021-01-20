Rum eski Bakan “Altın pasaportlar” konusunda sorgulandı

Rum Eski Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’in, Güney Kıbrıs’ta büyük skandallara sebep olan “altın pasaportlar” konusunda dün, araştırma komitesi önünde yeminli ifade verdiği bildirildi.

Alithia gazetesi, yaklaşık 3 saat süren ifadesinde Yeorgiadis’in, vatandaşlıklarla ilgili yasada boşluklar bulunduğunu ve bu yasanın, Rum Bakanlar Kurulu’na tüm yetkileri verdiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Yeorgiadis, Rum Bakanlar Kurulu üyesi sıfatıyla kendisinin de bu konuda yükümlülükleri bulunduğunu kabul etti ve Bakanlar Kurulu’nda çıkar çakışmasını önleyebilecek herhangi bir etik kural bulunup bulunmadığıyla ilgili olarak ise, diğer bakanlar kurulu üyeleri için konuşamayacağını; ancak kendisinin vatandaşlık başvurularıyla ilgili hiçbir çıkar çakışması meselesine müdahil olmadığını söyleyebileceğini ifade etti.

Gazete, “altın pasaportlar” ile ilgili Başpiskopos II. Hrisostomos’un 26 Ocak’ta, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de 2 Şubat’ta sorgulanacağını yazdı.