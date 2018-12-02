Rum heyeti İstanbul'da toplantıya katıldı

Milletvekili Nikos Tornaridis başkanlığındaki Rum heyetin, İstanbul’da gerçekleştirilen Asya Parlamenterler Asamblesi toplantısına katıldığı belirtildi.

Alithia gazetesine göre Nikos Tornaridis, Asya Parlamenterler Asamblesi toplantısında yaptığı konuşmada Avrupa-Asya arasındaki ilişkilerin özellikle enerji alanında güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tornaridis, Güney Kıbrıs’ın bu yönde rol oynayabileceğinden de söz etti.

Güney Kıbrıs’ın gerek AB gerekse Asya Parlamenterler Asamblesi üyesi olan tek ülke olduğuna da dikkati çeken Tornaridis, Güney Kıbrıs’ın, son keşiflerin ardından enerji alanında büyük katkı sağlayabileceğini söyledi.