Rum Hükümet Sözcüsü ve Savunma Bakanından Kıbrıs sorunu açıklaması

Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos ve Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis dün düzenlenen iki ayrı anma etkinliği çerçevesinde yaptıkları konuşmalarda Kıbrıs sorununa değindi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Hükümet Sözcüsü Pelekanos dün “Kilkis Belediyesinde” düzenlenen EOKA mensubu Grigoris Avksendiu’yu anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, “Kıbrıs Rum tarafının asıl önceliğinin, Kıbrıs sorununa, BM ve AB kararlarının uygulandığı birleşik bir Kıbrıs’ı sağlayacak bir çözüm bulunması olduğunu” iddia etti.

Pelekanos, ancak bu şekilde Doğu Akdeniz’in kalbindeki yaranın kapanacağı bir AB ülkesi olarak barış ve refah içerisinde yaşanabileceğini ifade etti.

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in ise, 1974 Barış Harekatı sırasında ölen iki kişiyi anma amaçlı düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, “şu anki durumun Kıbrıs sorununu için kabul edilebilir bir çözüm olmadığını” söylediğini yazdı.

Habere göre, Petridis konuşmasında, “Türk işgalinin oldubittilerine ve sonuçlarına direnmeye devam ettiklerini ve adil bir çözüm bulunana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini” savundu.