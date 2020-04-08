Rum hükümeti yurt dışında bulunan Kıbrıslılara ilaç gönderdi

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sağlık ile Dışişleri bakanlıkları, Güney Kıbrıs hükümetinin Covid-19 virüsün yayılmaması amacıyla uygulandığı önlemler çerçevesinde adaya uçuşların yasaklanması kararının ardından yabancı ülkelerde bulunan Güney Kıbrıs vatandaşlarına ilaç gönendirdiği belirtildi.



Açıklamada, toplam 42 Kıbrıs vatandaşına ilaç gönderildiği duyuruldu.



Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, , Sağlık ve Dışişleri bakanlıklarının Güney Kıbrıs vatandaşlarının Kıbrıs’tan ilaç satın aldıklarını; ancak Covid-19 salgınından dolayı yabancı ülkelerde bulunmaya devam ettikleri için ilaç stoklarının tükenmesinden dolayı gerekli prosedürlerin yapılması ve Kıbrıslılara ilaçların gönderilmesi için karar aldıkları kaydedildi.



Açıklamada, ayrıca yabancı ülkelerde ikamet eden ve ilaçlara erişimi olmayan Kıbrıslılara da ilaç gönderileceği belirtildi.



Açıklamada, ilaçlar posta yoluyla (QuickPost) toplam 13 ülkeye; Avustralya, Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, Birleşik Krallık, Tayland, Polonya, Romanya, Letonya, Güney Afrika, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD’ye gönderildiği belirtildi.