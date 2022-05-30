Rum hükümetinden Taşraya 370 milyon Euro ödenek

Rum hükümeti, taşra altyapısında kullanılmak üzere 370 milyon Euro ödenek ayırdı.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos’un dün yaptığı açıklamada, Anastasiadis hükümetinin, Güney Kıbrıs’taki taşra bölgeler ve köylerinin altyapısında kullanılmak üzer 370 milyon Euro ayırdığını söylediğini yazdılar.

Habere göre Karusos, söz konusu ödeneğin 2020- 2023 yılları arasındaki projelerde kullanılacağını, özellikle Limasol-Sayta köyü ana yolunun ilk bölümünün yapımına, bu ödenek çerçevesinde başlandığını ifade etti.