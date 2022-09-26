Rum İçişleri Bakanından Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalar

Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı Nikos Nuris, dün katıldığı bir anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre Nuris konuşmasında, Rum kesiminin tezinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından da dile getirildiği üzere, Kıbrıs sorununa Doruk Anlaşmaları, BM kararları ve AB müktesebatına dayanacak bir çözüm bulunmasına, sarsılmaz ve sıkı sıkıya bağlı olduğunu savundu.

Konuşmasında “Kıbrıs sorununun çözümünün, ne olursa olsun, modası geçmiş garanti anlaşmaları ile Türk askeri birliklerinin varlığının son bulmasını içermesi gerektiği” iddiasında da bulunan Nuris, her şeyden önce, Kıbrıslı Türkler ve Rumlar olmak üzere, halkın tümünün insanlık haklarını garanti altına alacak bir çözümden söz etti.

Rum kesiminin tezinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından da dile getirildiği, aynı zamanda Rum Yönetiminin AB üyesi bir devlet olması ve Avrupa müktesebatının dikte ettiği şeylere uyması ve benimsemesi gerektiği de göz önüne alınarak, Kıbrıs sorununa Doruk Anlaşmaları, BM kararları ve AB müktesebatına dayanacak bir çözüm bulunmasına sarsılmaz ve sıkı sıkıya bağlı olduğunu yineleyen Nuris, Türkiye'nin diplomasisiyle saldırgan söylemde ısrar edip iki taraf arasındaki ilişkileri zehirlemeyi tercih ettiğini öne sürdü.

Nuris, Türkiye’nin kabul edilemez olduğunu iddia ettiği bu tutumunun, aynı zamanda Rum Yönetimi’nin egemenliği ve egemenlik hakları aleyhindeki ileri sürülen yasa dışı eylemlerinin, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili müzakerelerin içine girdiği çıkmazı derin dondurucuda tutmaya devam ettiğini iddialarına ekledi.

Nuris, ABD’nin Güney Kıbrıs’a yönelik silah satışı ambargosunu kaldırması konusunda ise memnuniyet dile getirdi.