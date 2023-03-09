Rum İçişleri Bakanından talimat

Rum İçişleri Bakanından talimat
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Rum İçişleri Bakanı Konstantios Yoannu’nun talimatıyla haklarında cezai araştırma bulunan Kıbrıs Türk Malları İdaresi memurlarının, bakanlığa bağlı başka bölümlere gönderileceği belirtildi.

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Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun talimatıyla, Kıbrıs Türk Malları İdaresi’nde çalışan ayrıca gerek kendilerinin gerekse yakın akrabalarının tasarrufunda büyük miktarda Kıbrıs Türk malı bulunan memurların bugün itibarıyla İçişleri Bakanlığı’na bağlı başka birimlere gönderileceğini yazdılar.

Gazete memurların başka birimlere gönderilmesi amacının, delillerin korunması olduğunu belirtti.

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