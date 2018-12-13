Rum kesiminde Diaspora konulu üçlü görüşme yapıldı

Haravgi gazetesi, Rum kesimi adına görüşmeye Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, İsrail adına eski ana muhalefet lideri aynı zamanda İsrail Yahudi Komitesi Başkanı Isaac Herzog, Yunanistan adına ise yurt dışında yaşayanlardan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Terens Quick’in katıldığını yazdı.



Gazete dünkü toplantıda, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail’den gençlerin 2019 yazında üç ülkeye ortak gezi yapması ile şubat sonunda İsrail’de diaspora konulu bir toplantı yapılmasının kararlaştırıldığını belirtti.



Gazete, Fotiu, Herzog ve Quick’in toplantının ardından yaptıkları açıklamada, aralarındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ve yeni bir stratejiden söz ettiklerini ekledi.



Fileleftheros’a göre, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ise İsrail adına toplantıya katılan İsrail Yahudi Komitesi Başkanı Herzog’la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, İsrail’le ilişkilerinin derinleştirilmesinin, Güney Kıbrıs’ı koruduğunu savundu.