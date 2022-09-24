Rum Lider BM konuşmasında Erdoğan ve Türkiye'yi eleştirdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi.

Rum basınında yer alan haberde, Anastasiadis, "Kıbrıs Rum tarafının tarihi tavizlerine rağmen, Kıbrıs sorununda çözüme yönelik tüm çabalar, Türkiye'nin uzlaşmaz tutumu ve makul olmayan talepleri sonucunda başarısız olmuştur." dedi.

Crans Montana’yı örnek gösteren Anastasiadis, Türkiye’nin ‘katı duruşu, çağ dışı Garantiler Antlaşması, müdahale hakkı ve sürekli asker bulundurma konusundaki ısrarı’ nedeniyle müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlandığını savundu.

Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukukun korunması' hakkında sarf ettiği sözleri inandırıcı bulmadığını savunarak, şöyle devam etti:

"Yunan adalarını ele geçirmekle tehdit eden, egemen ve komşu bir devletin hava sahasını binlerce kez ihlal eden, uluslararası hukuka aykırı davranan Türk Cumhurbaşkanının böyle bir iddiada bulunması ne kadar kışkırtıcı ve ironik?"

Erdoğan'ın ‘Bugün adada iki ayrı devlet ve iki ayrı halk olduğu bilinmektedir’ şeklindeki sözlerine dikkat çeken Anastasiadis, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi gerçeklerden bahsettiğini merak ediyorum” ifadelerini kullandı.

“BİR AB ÜYESİ OLAN 'KIBRIS CUMHURİYETİ'NİN TOPRAKLARININ YÜZDE 37'Sİ ASKERİ İŞGAL ALTINDA”

Kıbrıs ile ilgili gerçeklerin bilinmesi gerektiğini belirten Anastasiadis, şöyle devam etti:

"Bir AB üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin topraklarının yüzde 37'sinin askeri işgal altında bulunduğu,1974'teki Türk işgalinden sonra Kıbrıslı Rumların üçte birinin atalarının evlerini terk etmek zorunda kaldığı, işgal altındaki bölgelere yüz binlerce Türk vatandaşının yerleştirildiği ve böylece adanın demografik karakterinin değiştirildiği, Türkiye'nin işgal ettiği topraklarda mutlak siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve dini kontrolü altında yasa dışı bir varlık oluşturduğu gerçeği…”