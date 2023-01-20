Rum Maliye Bakanı “CBS News” haberini yeniden yalanladı

ABD’nin “CBS News” kanalında yayınlanan bir programda dile getirilen, Güney Kıbrıs’ın Rus oligarklara AB tarafından konulan yaptırımları uygulamadığına dair iddialar Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis tarafından dün yapılan açıklamada yeniden yalanladı.

Alithia ve diğer gazeteler, ABD’nin “CBS News” televizyon kanalında Güney Kıbrıs’ın Rus oligarklara getirilen AB yaptırımlarını uygulamadığına dair yer alan iddialara ilişkin Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis’in dün yaptığı açıklamada, bu iddiaları yalanladığını ve rakamlara yer verdiğini yazdılar.

Habere göre Petridis dünkü açıklamasında özetle, Güney Kıbrıs’ın ekonomisinin Rus sermayesiyle olan ilişkisinin söz konusu programda belirtilenden farklı olduğunu, Güney Kıbrıs’ın bankacılık sisteminin Rusya’ya etkisinin, diğer AB ülkelerininkinden çok düşük olduğunu iddia etti.

Petridis, Rusya’yla ilişkili banka kredilerinin 2021 yılında, toplam kredilerin yüzde 0,8’ine denk geldiğini, aynı dönemdeki banka mevduatlarının ise, tüm mevduatların yüzde 3,8’i kadar olduğunu belirterek bu rakamların CBS programında dile getirilenlerden çok farklı olduğunu savundu.

Rum yetkili makamların AB makamlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını da vurgulayan Petridis, kara para aklanmasının önlenmesi konusunda da gerek bankacılık sistemi gerekse ilgili makamların, tüm AB talimatlarını uygulamakta olduklarını sözlerine ekledi.