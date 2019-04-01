Rum Maliye Bakanı'nın istifa ettiği iddiası

Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiyadis’in istifasını sunduğu ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in istifayı kabul ettiği iddia edildi.

Güney Kıbrıs’ta Kooperatif Bankası’nın batması sebebiyle daha önce istifası birçok kez gündeme gelen ve istifası Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından kabul edilmeyen Yeorgiyadis’in, bir kez daha istifası gündeme geldi.

Haravgi gazetesi, Yeorgiyadis’in istifasını sunduğu ve Anastasiadis’in de istifayı kabul ettiği iddiasında bulundu.

Haberin, Rum basınında geleneksel hale gelen 1 Nisan şakası olması ihtimali de bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2019, 08:50