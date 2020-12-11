Rum Meclis Başkanı, Suudi Arabistan büyükelçisiyle görüştü

Rum Meclis Başkanı ve Rum Yönetimi Başkan Vekili Adamos Adamu’nun dün, Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçisi Khaled Al Sharif ile görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, görüşmede Güney Kıbrıs ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin son yıllardaki yükselişine vurgu yapıldığını ve Adamu’nun Al Sharif’e, Suudi Arabistan’ın Kıbrıs sorununa ilişkin tutumundan ötürü teşekkürlerini sunduğunu yazdı.

Habere göre Adamu, Al Sharif’e Maraş’ın bir bölümünün açılması da dahil, Türkiye’nin Güney Kıbrıs aleyhindeki “tahrikleri” konusunda bilgi vererek, Türk tarafının BM kararlarına ve üzerinde anlaşılmış çözüm çerçevesine ters düşen “bölücü tezler” ortaya koyarak, BM Genel Sekreteri’nin müzakerelerin yeniden başlaması için gösterdiği çabayı baltaladığını öne sürdü.

Al Sharif ise Suudi Arabistan ile Güney Kıbrıs’ın aynı ilkeleri paylaştığını ve ortak hedeflerinin barışın ileri götürülmesi ile vatandaşın refahı olduğunu söyledi.