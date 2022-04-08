Rum Meclisine hitabı rahatsızlık yarattı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy’in dün telekonferans yöntemiyle Kıbrıs Rum Meclisi’ne hitabı sırasında Türkiye’ye atıf yapmaması, Güney Kıbrıs’ta hoşnutsuzluk yarattı. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yoğun rahatsızlığı yüzüne yansıdı.

Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun cevap verdiği sırada Zelenskiy’in bağlantısı kesildi, hitap sonrasında, salonda hazır bulunan Ukrayna’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi nezdinde protestoda bulunuldu. Rum gazeteleri Zelenskiy’in dün, Rum ve Yunan meclislerine olaylı hitaplarını öne çıkardı.

Fileleftheros manşete çektiği haberinde, “Zelenskiy Ateşe Verdi… Ukrayna Cumhurbaşkanı Kıbrıs ve Yunanistan’a Konuştu Ancak Uygunsuzluklar İntiba Kazandı… Lefkoşa’da Türk İstilasına Atıf Yapmaması Eleştiriler, Atina’da Azof Militanının Hitabına Tepkiler” başlık ve spotlarını kullandı.

Zelenskiy’in Yunan Meclisi’ne öğle saatlerinde gerçekleştirdiği olaylı hitabı sonrasında Rum Meclisi’ne hitabının da tepkilere neden olduğuna dikkat çeken gazete, Ruslara verilen “altın pasaportları” öne çıkararak taleplerini ortaya koyan ve Rus gemilerinin Rum limanlarına demirlemesinin yasaklanmasını isteyen Zelenskiy’in Türkiye’ye “dolaylı da olsa” atıf yapmaktan ısrarla kaçındığını yazdı.

Habere göre Rum Meclis Başkanı Dimitriu’nun, 1974’e ve Türkiye’ye dair bilinen görüşlerini dile getirdiği sırada Zelenskiy’in bağlantısı kesildi. Telekonferans sırasında Zelenskiy’in bağlantısının kesilmesi mecliste olumsuz yorumlar yapılmasına neden oldu.

Haberde “Zelenskiy’in tutumundan duyduğu rahatsızlık ­Başkan Anastasiadis’in yüzüne de yansıdı. Nikos Anastasiadis meclisten ayrılışı sırasında, (Zelenskiy’in) konuşmasından duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi. Ancak neden konuşma öncesinde, yapması gereken atıflar konusunda diplomatik yoldan bazı istişarelerde bulunulmadığı soru işareti olarak duruyor” ifadesine yer verildi.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak telekonferansın ardından, salonda bulunan Ukrayna büyükelçisi ve Ukrayna Büyükelçiliği nezdinde Rum Meclisi adına protestoda bulunulduğunu kaydetti. Büyükelçilikten, Zelenskiy’in bağlantısının kesilmesi konusunda da izahat istendiğini, karşılığında teknik sorun gerekçesi getirildiğini kaydeden gazete Annita Dimitriu’nun konuşma metninin de yazılı iletileceğini ekledi.

Habere göre tepki ve itirazlar Zelenskiy’in Rum meclisine hitabından önce, Yunan meclisine hitabının ardından Yunan asıllı iki “Azov Taburu” militanının “dedelerimiz 2. Dünya Savaşı’nda Nazilere karşı savaştı şimdi biz de Rus Nazilerle savaşıyoruz” mesajını içeren video kaydın izlettirilmesi nedeniyle AKEL’in Zelenskiy’in hitabı sırasında mecliste hazır bulunmayacağını açıkladı. Zelenskiy’in hitabı sırasında AKEL grubu sandalyeleri boş kaldı. Yunanistan’da da söz konusu video izlettirilirken tepki göstererek meclis salonunu terk edenler oldu.

Politis manşet haberini “Zelenskiy Konuştu AKEL Dinlemedi… Kıbrıs Sorunundan Tek Kelime Etmedi ve Ruslardan ‘Altın’ Pasaportlarının Geri Alınmasını İstedi” başlığıyla verdi ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasidis’in meclisten çıkışta yaptığı açıklamayı da aktardı.

Gazeteye göre “Ukrayna halkının bugün çektiklerini ama bizim de 1974’te çektiklerimizi işitmeyi beklerdik” diyen Anastasiadis, şöyle devam etti:

“Hiçbir atıf yapılmaması bizi rahatsız ediyor. Hukuk ilkeleri devletler arasında ayrım yapmaz birinin ihlal edilmiş hakları tanınırken ötekinin hakları görmezden gelinmez. Daha esnek vicdanlar varsa veya kendilerini etkilememesi durumunda benzer faaliyetlere katlanabilecekler varsa bu, Avrupa’nın tabi olduğu ilkelere, özellikle de bir istilanın felaketini yaşayan ve yaşamaya devam eden bir ülkeye tamamen yabancıdır.”

Alithia birinci sayfadan aktardığı habere “Devletler Hangi Gruba Ait Olduklarına Karar Versin… Zelenskiy’in Kıbrıs Meclisi’ne Hitabı Çerçevesindeki Çağrısı… Ukrayna Cumhurbaşkanı Rusya’ya Enerji Ambargosu İstedi… ‘Altın’ Pasaportların Geri Alınmasını da İstedi” başlığını attı.

Gazete Zelenskiy’in hitabı sırasında Güney Kıbrıs’taki bazı Ukraynalıların başlarında çuvallar, üzerlerinde kırmızı boya ile kana bulanmış T-shirtler ve ellerinde “savaşı durdurun” dövizleri ile eylem yaptıklarını kaydetti, eylemi yansıtan fotoğrafa yer verdi.

Haravgi de birinci sayfasından, resimli ancak küçük ölçekte aktardığı haberine “Zelenskiy’in Hitabı Yunanistan’da ve Kıbrıs’ta Tepkilere Neden Oldu” başlığını attı.