Rum Polisine yeni teknolojiler

Rum polisinin, görev gereksinimlerine ilişkin akıllı teknolojilerin kullanılmasının, vatandaşların güvenliği ve devriye açısından yararlı öne sürüldü.

Alithia gazetesi “24 Teknolojiyle Akıllı Devriye” başlıklı haberinde Rum polisine, yeni, modern ve uzman teknolojilerin dahil edilmesi sürecinin gelişim halinde olduğunu ve tamamlanmasıyla birlikte Rum polisinin, vatandaşlar için daha güvenli bir ortam yaratarak kesinlikle modern bir polis teşkilatına dönüşeceğini yazdı.

Gazete, uygulamaya giren veya girmekte olan araç plaka okuma sistemi (ANPR), araç yeri belirleme sistemi (AVL), insansız hava aracı (Drone Policing) kullanımıyla devriye dolaşma, e-call sistemi ve diğer yeniliklerin, polisin çalışmalarının desteklenmesini amacını taşıdığını belirtti.