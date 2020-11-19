Rum Polisinin Covid denetimleri sürüyor

Rum Polisi, COVID-19 virüsünün yayılmasını önleme tedbirlerine uymayan 1 işyeri ve 43 kişinin tespit edildiğini açıkladı.



Polis Sözcüsü’nün Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) verdiği bilgiye göre, son 24 saat içerisinde hükümetin kontrolü altındaki bölgede toplam 2.966 kontrol yapıldı; toplam 44 (43 kişi ve 1 işyeri) ceza kesildi.



Lefkoşa’daki 543 kontrolde 3, Limasol’da 661 kontrolde 13, Baf’ta 689 kontrolde 4, Mağusa’daki 404 kontrolde 8 ve Morfou’daki 200 kontrolde 1 kişinin kurallara uymadığı tesit edildi ve rapor edildi. Ayrıca Larnaka ilçesinde 430 kontrolde 13 kişi ve 1 işyeri rapor edildi.