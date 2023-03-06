Rum Polisiye haberler

Güney Kıbrıs'ta yayımlanan gazeteler, ülkede meydana gelen çeşitli polisiye olaylara ilişkin haberlere yer verdi.

Fileleftheros gazetesi, Baf’ta sakin 55 yaşındaki bir kadının dolandırıcılık mağduru olduğunu, bankasından geldiğine inandığı bir mesaja yanıt vermesinin ardından banka hesabında bulunan 30 bin Euro’yu dolandırıcılara kaptırdığını yazdı.

Yapılan incelemede kadının parasının Portekiz’de bulunan bilinmeyen bir hesaba transfer edildiği tespit edildi.

Gazete bir diğer haberinde ise, yine Baf’ta geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşen olayda, maskeli iki kişinin soygun amacıyla bir eve girdiklerini, evin hizmetçisini bağlayarak parasını çaldıklarını yazdı.

Söz konusu şahısların, yabancı uyruklu ev hizmetçisinin çalıştığı evde kaldığı müştemilata (yardımcı ev) girdiklerini ve kadın hizmetçinin ellerini bağlayarak bıçak zoruyla tehdit ettiklerini aktaran gazete, şahısların hizmetçinin cüzdanından 60 Euro’yu alarak kaçtıklarını belirtti.

-- - 105 adet uyuşturucu hapla yakalandı

Alithia gazetesi ise, polisin bir ihbar sonucunda Mağusa bölgesinde 28 yaşındaki bir şahsın evine Cumartesi günü baskın düzenlediğini, baskında 105 adet Ecstasy tipi uyuşturucu hap ve 30 gram Hint keneviri tipi uyuşturucu maddele ele geçirdiklerini yazdı.

Söz konusu şahıs tutuklanırken polisin soruşturması ise sürüyor.

Haravgi gazetesi ise, Güney Lefkoşa’da 21 ve 24 yaşlarındaki iki yabancı uyruklu şahsın bir kadının yolunu keserek bıçaklı soygun gerçekleştirmeye çalıştıklarını yazdı.

Habere göre kadının yardım istemesi üzerine çevredekilerin müdahalesi sonrası şahıslar etkisiz hale getirilirken, saldırganlar, olay yerine gelen polis tarafından tutuklandı.