Rum Sağlık Bakanı Derinya barikatında konuştu

Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas, dün sabah Larnaka’dan başlayıp Derinya barikatında sona eren ve kendisinin de katıldığı “Maraş Maratonunun” bitiminde yaptığı konuşmada “yalnızca Maraş’ın değil, Kıbrıs’ın diğer işgal altındaki bölgelerinin de özgürlüğe kavuşacağı kutsal günün gelmesini umduğunu” ileri sürdü.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Hacıpandelas “şehirlerinin 200 metre uzakta olduğunu görüp ziyaret edememelerinden ötürü, bölgede bulunmaktan ötürü duygulandığını” da dile getirdi.

Hacıpandelas “bugün bu kentin, sıcak bir günde, bu kadar mesafeyi koşmaları için kendilerine güç verdiğine dair bir mesaj gönderdiklerini” de öne sürdü.

Hacıpandelas konuşmasında “yalnızca Maraş değil, diğer yerlerin de özgürlüğe kavuşacağı kutsal günün gelmesini ve biz koşucuların hem Apostolos Andreas’a hem de Girne’ye koşacak ilk kişiler olmamızı ümit ediyorum” iddialarında da bulundu.