Rum Savunma Bakanı ABD temaslarını tamamladı

Rum Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas, 15 Temmuz 2023 tarihinde başladığı ABD ziyaretini 21 Temmuz tarihinde tamamladı.

Fileleftheros gazetesinde yer alan haberde, Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas’ın RMMO Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis’le birlikte 15-21 Temmuz 2023 tarihleri arasında ABD’ye bir ziyaret yaptığı belirtildi.

Rum Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yorgallas, temasları çerçevesinde, RMMO’nun ABD’nin “State Partnership Programı’na, New Jersey eyaleti milisleriyle işbirliği çerçevesinde dahil olmasını sağlayan bir anlaşmaya” imza attı.

Gazete, ABD adına söz konusu anlaşmayı New Jersey eyaleti dış ilişkiler bakanı Tahesha Way’in imzaladığını; imza törenine ABD Ordusu Ulusal Muhafız Bürosu Komutanı Daniel R. Hokanson’un da katıldığını aktardı.