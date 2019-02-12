Rum Savunma Bakanı Ermenistan'da

Rum Savunma Bakanı Savvas Aggelides, Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan’ın daveti üzerine bu ülkeyi ziyaret ediyor.



Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakan salı günü Tonoyan ile görüşecek ve devamla iki ülke heyetleri arasında resmi görüşmeler yapılacak.



Heyetler arası yapılacak görüşmeler sırasında iki ülke arasındaki ilişkiler ve bunların geliştirilmesi ile önemli ortak konular ele alınacak.



Kıbrıslı Bakan Ermenistan ziyareti sırasında bu ülkenin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile de ayrı ayrı görüşecek ve Ermeni Soykırımı Anıtını ziyaret edecek.