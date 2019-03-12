Rum Savunma Bakanı: "İstikrara katkı koyuyoruz"

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, önemli hidrokarbon keşiflerinin Güney Kıbrıs’ı, son dönemlerde, bölge ülkeleriyle, derin ve samimi ilişkiler kurmaya ittiğini belirtti.

Fileleftheros gazetesine göre Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın, bölgedeki ülkelerle kurduğu üçlü işbirliklerinden söz ederken Güney Kıbrıs’ın bu işbirlikleriyle, bölgedeki istikrar, güvenlik ve refaha katkı sağladığını savundu.

Bugünkü statükonun, kabul edilemez olduğunu da söyleyen Angelidis, bunun hiçbir durumda siyasi sorunlarının (Kıbrıs sorunu) çözümünü teşkil etmediğini de savundu.

Angelidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis,’in, tüm iyi niyetiyle müzakere sürecine müdahil olmaya hazır olduğunu defalarca yinelediğini belirtti ve en kısa zamanda çözüme ulaşılmasını arzuladıklarını söyledi.

Angelidis, çözümün, kabul edilemez statükodan, müdahale ve garantörlük haklarından, “işgal ordularından” kurtulmayı öngörmesi ve uluslararası hukuk, AB ilke ve değerlerine dayanması gerektiğini belirtti.