Rum Savunma Bakanı'ndan Türkiye'ye eleştiri

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, “Türk saldırganlığını” soğukkanlılık ve sağduyuyla göğüslemek gerektiğini söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, bir anma töreninde konuşan Angelidis, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi ve kara sularındaki” eylemleriyle BM kararları, uluslararası hukuk ile Avrupa hukuku ve halk ile ülkenin özgürlüğünü ihlal ettiğini kaydetti.

Habere göre Angelidis, Rum Hükümeti’nin dönemin kritikliğini göz önünde bulundurarak, Türkiye’nin “keyfi hareketlerini” önlemek adına her türlü imkanı değerlendirdiğini ve devletin tam bağımsızlığı ile “işgalin oldu-bittilerinden” kurtulmak için çözüm aradığını belirtti.

Bu çözümün, “Kıbrıs topraklarındaki yasadışı Türk işgalinin sona ermesini” ve devletin toprak bütünlüğü ile bağımsızlığının garanti altına alınmasını öngördüğünü ifade eden Angelidis, Rum Hükümeti’nin 800’den fazla Rum’un hala daha kayıplar listesinde bulunduğunu da “unutmadığını” söyledi.

Angelidis, Rum Hükümeti’nin kayıpların akıbetinin belirlenmesi hedefine bağlı olduğunu da vurguladı.