Rum Savunma Bakanı: "Ukraynalı uzmanlara İrlandalı ve Amerikalılar eşliğinde eğitim veriliyor"

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas, Ukraynalılara Güney Kıbrıs’ta mayın tespit ve temizleme eğitimi verildiği bilgilerini doğruladı.
Yorgallas, Almanya’da faaliyet gösteren eğitim kurmaylıklarına subay gönderen Güney Kıbrıs’ın, RMMO birliklerinde tam gizlilik ve koruma altında tuttuğu 24 Ukraynalı uzmanların eğitimine İrlandalılar yanında Amerikalı uzmanların da katıldığını söyledi.
Yorgallas bugünkü şartlarda Ukrayna’nın mayınlardan temizlenmesi için 5 binden fazla uzmana ve 30 yıla ihtiyaç duyulduğunu da sözlerine ekledi.