Rum siyasi partiler, açıklamalarını yorumladı

Rum siyasi partiler TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarını ve Türk faaliyetlerini yorumladı.

Fileleftheros gazetesine göre DİSİ yaptığı açıklamada, gayriresmî toplantıya herhangi bir önkoşul ve şartlar olmadan, iki kesimli iki toplumlu federasyon zemininde diyaloğun yeniden başlaması temennisiyle gideceklerini belirterek çerçevenin yanlış yorumlamasına olanak bulunmadığını belirtti.

AKEL açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “kışkırtıcı açıklamalarının, Kıbrıs halkının aleyhine meydan okumayı teşkil ettiğini” savundu.

Bu açıklamaların, BM Güvenlik Konseyi’nin belirlediği Kıbrıs sorununun çözüm çerçevesine ilişkin kararlar ve uluslararası hukukla çeliştiğini ileri süren AKEL, iki devlete dayalı çözümün Kıbrıs için seçenek olmadığını da savundu.

Duyduğu ciddi endişeyi dile getiren DİKO, belirsiz bir çözüm zemini ve Rum Yönetimi’nin katılımı olmaksızın, Türk standartlarıyla Kıbrıs sorununa ilişkin 5’li bir konferansa sürüklendiklerini ileri sürdü.

EDEK ise açıklamasında 5’li konferansa katılmama yönündeki görüşünü yinelerken Türk tarafının garantilerin korunması, Maraş ile ilgili açıklamalarının, duydukları endişeleri bir kez daha teyit ettiğini belirtti.

Vatandaşlık İttifakı ve DİPA da birer açıklama yaparak açıklamalardan dolayı duydukları endişeyi dile getirdiler.

MİTSOTAKİS VE ABD’NİN AÇIKLAMASI

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çözüm zemini konusunda verdikleri yanıta da yer verdiler.

Habere göre Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununa ilişkin kabul edilebilir tek görüşme çerçevesinin iki kesimli iki toplumlu federasyon olduğu şeklindeki görüşünü dile getirdi.

Gazete ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ise açıklamasında Kıbrıs sorununa ilişkin çözümün iki kesimli iki toplumu federasyon olacağından bahsettiğini yazdı.