Rum siyasi partileri, Maraş’ın sahil şeridinin halka açılması kararını kınadılar

Rum siyasi partileri, kapalı bölge Maraş’ın sahil şeridinin halka açılması kararını kınadılar.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum siyasi partileri dün yaptıkları açıklamalarda, Maraş’ın sahil şeridinin kullanıma açılmasına sert tepki gösterdiler.

Habere göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Maraş sahilinin açılmasını “kabul edilemez ve Erdoğan’ın müzakereleri sabote etme çabası” şeklinde nitelendirirdi.

Gazete, DİSİ’nin kapalı bölge Maraş konusunda da bir video hazırladığını ve videoyu tüm AP milletvekilleri, AB komiserleri, Rum büyükelçilikleri ve basına gönderdiğini yazdı.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da açıklamasında, Maraş sahilinin açılması eylemini “yasadışı” olarak nitelendirdi ve kınadı.

Diğer siyasi partiler de açıklamalarında benzer ifadelere yer vererek Türkiye’yi kınadılar.