Rum Sözcü'den Anastasiadis’in New York gündemi konusunda açıklama

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, New York’ta Kıbrıs sorunuyla ilgili farklı gündemlerle bulundukları ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “Aynı Şehirde İki Yabancı” başlıklı haberinde, Tatar ile Anastasiadis’in önümüzdeki günlerde aynı şehirde bulunacaklarını, fakat programlarını bir araya gelmeyecek şekilde ayarladıklarını yazdı.

Haberinde “aynı şehirde Kıbrıs sorunuyla ilgili farklı gündemlere sahip iki yabancı” yorumunda bulunan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in gerek New York’ta gerçekleştireceği temaslarında, gerek de BM Genel Kurulu kürsüsünden yapacağı konuşmada, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlamasının önemi üzerinde duracağına işaret etti.

Gazete, diğer taraftan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ise New York’ta, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin neden yeniden başlayamayacağını izah etmek amacıyla bulunduğunu öne sürdü.

Rum Hükümeti Sözcüsü Marios Pelekanos’un gazeteye yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in BM Genel Kurulu toplantısına katılımında ortaya koyacağı temel hedeflere atıfta bulunduğunu yazan gazete, Pelekanos’un açıklamasına dayanarak, Anastasiadis’in gerek temasları sırasında, gerek de BM Genel Kurulu kürsüsünden yapacağı konuşmada, iki eksende hareket edeceğini belirtti.

Anastasiadis’in “müzakerelerin yeniden başlaması için kendi yaptıklarını ortaya koyacağını aynı zamanda Türk tarafının olumsuz faaliyetlerine işaret edeceğini” kaydeden Pelekanos, ülke liderliğindeki 10 yılının ardından sonuncu olacağı için, Anastasiadis’in yapacağı konuşma ve New York temaslarını oldukça önemli olarak nitelendirdi.

Pelekanos, Anastasiadis’in, müzakerelerin yeniden başlaması için gerekli koşullar yaratılmasına ilişkin çabaya vurgu yapacağını da belirtti.

Öte yandan haberde Anastasiadis’in “bir sonraki Rum Yönetimi Başkanının, Türkiye’nin Crans Montana’da tamamlanmasına izin vermediği bir sonraki adımı atabilecek bir prosedür teslim almasını istediği” de ileri sürüldü.

Pelekanos, Anastasiadis’in yapacağı temaslar ile BM Genel Kurulu kürsüsünden yapacağı son konuşmada atıfta bulunacağı konuların en üst sırasında “Kıbrıs sorunu ile Türk uzlaşmazlığı ve diğer tarafın, herhangi bir yeni müzakere sürecinin başlamasından önce yasa dışı rejime eşit egemenlik hakları tanınmasına ilişkin kabul edilemez tezde ısrar etmesi yüzünden ortaya çıkan durgunluğun bulunacağını” belirtti.

Pelekanos, Anastasiadis’in bu çerçevede, Rum kesiminin çıkmazın aşılması için gösterdiği çabalara atıfta bulunacağını, aynı zamanda belirli Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) kabul edilmesi dahil olmak üzere önerilerini yineleyeceğini ifade etti.

Anastasiadis’in atıfta bulunacağı konular arasında “Türkiye ile yasa dışı rejimin gerek karada ve özellikle kapalı bölge Maraş’ta, gerek de Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’indeki kışkırtıcı faaliyetleri yanı sıra Türkiye’nin Doğu Akdeniz bölgesindeki gerilimi tırmandıran tavrı ve tutumunun” bulunacağını da öne süren Pelekanos, Anastasiadis’in BM ve uluslararası unsuru, yapacakları müdahalelerle gerilimin yatışmasına katkıda bulunmaya çağıracağını ifade etti.

Anastasiadis’in 23 Eylül’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le yapacağı görüşmeye de atıfta bulunan Pelekanos, Anastasiadis’in görüşmede, Kıbrıs sorunuyla ilgili üst düzey bir BM yetkilisi atanması konusunda, BM’nin prosedürlerinin ne aşamada olduğu konusunda bilgilendirilme talep etme niyetinde olduğunu ekledi.

-Anastasiadis Londra’da cenazeye katıldı

Alithia gazetesi ise haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile eşi Andri Anastasiadi’nin, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth’in dün Londra’da düzenlenen cenaze törenine katıldıklarını yazdı .

Gazete, Anastasiadis çiftinin cenaze töreninin ardından İngiliz Dışişleri Bakanının verdiği resepsiyona katıldıklarını ekledi.