Rum Sözcü'den üçlü işbirliği ile ilgili açıklama

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, ABD hükümetinin Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında sağlanan üçlü işbirliğini olumlu olarak karşılaşmasının özel politik önem taşıdığını açıkladı.



ABD hükümetinin söz konusu üçlü işbirliği için ilgi gösterdiğini; Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’e bölgenin güvenliği ve istikrarı için bir garanti olarak baktığını ifade eden Sözcü, ABD’nin bu çerçevede söz konusu üçlü işbirliğini kendi katılımıyla güçlendirmeyi arzu ettiğini belirtti.



Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Sözcü Prodromou, ABD hükümetinin bölgenin jeopolitik alanındaki güvenlik denklemine katılmasını önemli bir gelişme olarak niteledi ve bunun Kıbrıs’ın gerilim ve istikrarsızlaştırma kaynaklarına ve davranışlarına karşı geliştirildiği işbirliği yoluyla güvenlik ve istikrar dinamiğinin güvenilirliğini ispat ettiğini söyledi.



20 Mart tarihinde İsrail’de gerçekleşecek olan 6. Üçlü Zirve hakkında Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Sözcü, Zirve çerçevesinde üç ülkenin liderlerinin, ABD Dışişleri Bakanı ile görüşeceklerini ve bu “Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD’nin katılımıyla dörtlü bir görüşme olacak” dedi.



Sözcü, devamla, Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında üçlü işbirliğinin sürekli geliştiğini ve sonuçlar veren bir işbirliği olduğunu ifade ederek anlaşmalar üzerinde ve üçlü işbirliği çerçevesi içinde güvenlik, enerji ve girişimcilik alanları dâhil bir dizi alandaki işbirliğinin teşvik edildiğini söyledi.