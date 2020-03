Rum Sözcü: "Dolaşım yasağı şimdilik söz konusu değil"

Rum Hükümet Sözcüsü Kyriakos Kousios, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades’in başkanlığında Temsilciler Meclisinde temsil edilen siyasi parti lideri toplantısının ardından açıklamalarda bulunarak koronavirüsünü göğüsleyebilmek amacıyla şu an daha aktif eylemler için bir düşünce olmadığını ne de dolaşım yasağı hedeflendiğini söyledi.

Güney Kıbrıs’ta siyasi liderlik, Hükümet ve siyasi partiler bir işbirliği ruhu içinde öneriler teati ettiler ve bunları kodlandırdıktan sonra oylama için gelecek hafta Meclise gönderecekler. Bir kez daha evde kalmaları için vatandaşlara çağrıda bulunarak birlik içinde koronaya karşı savaşı kazanacakları mesajı verdiler.



Toplantıdan sonra yaptığı açıklamada Hükümet Sözcüsü, toplantıyı çok verimli olarak niteledi ve Anastasiades'in siyasi liderliğe koronavirüsünün yayılmasına karşı Hükümetin genel politikasını anlattığını, devamlı yetkili bakanların, bakanlılarının üstlendikleri önlemler ve planlar konusunda bilgi verdiklerini söyledi.



Kousios, tüm siyasi parti liderlerinin işbirliği ruhu içinde söz aldıkların ve çabalara katkı ifade ettiklerini ve üzerinde mutabakatta varılan önerilerin kodlandıktan sonra en erken zamanda Temsilciler Meclisi’nin onayına gönderileceğini belirtti.



Kousios, kimsenin bir itirazı olmadığını, herkesin görüş birliği sergilediğini, Meclisin önümüzdeki salı ya da çarşamba günü toplanacağını ve önerileri onaylayacağını açıkladı “birlik içinde koronavirüsüyle mücadele edeceğiz ve kazanacağız” dedi.



Hükümet Sözcüsü bunun yanı sıra vatandaşlara ailelerini, akrabalarını ve genel olarak halkın tümünü korumak adına disiplinli olmaya çağırdı.



Dolaşım yasağı önleminin tartışılıp tartışılmadığıyla ilgili olarak Kousios, olumsuz yanıt vererek şu an için böyle bir düşünce olmadığını belirtti ve “planlar olduğunu saklamıyoruz ancak bu gelişmelere bağlı olacak” dedi ve Hükümetin uzmanlar tarafından önerilen siyasi kararlar aldığını belirtti.



Bu aşamada daha aktif eylemler söz konusu olmadığını ve daha başka emirlerin de çıkabileceğini kaydeden Hükümet Sözcüsü, özel doktorlarla ilgili olarak her doktorun nerde hizmet vereceği konusunda planlar olduğunu belirterek detay için Sağlık Bakanlığı’na yönlendirme yaptı.