Rum tarafı taktik, strateji ve kırmızı çizgilerini belirledi

27-29 Nisan’da İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenecek gayriresmî 5+BM konferans öncesinde kırmızı çizgilerini ve taktiğini belirleyen Rum tarafı için, çözüm şeklinde değişikliğin söz konusu olmadığı, haber verildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında dün toplanan Ulusal Konsey’de Cenevre’de izlenecek taktik, strateji ve kırmızı çizgiler netleştirildi.

Politis, haberi “Anastasiadis’in Bavulunda Sadece Guterres Çerçevesi… Kıbrıs Rum Tarafı 5+1 Görüşmesi İçin Taktiğini ve Kırmızı Çizgilerini ‘Kilitledi’” başlığıyla manşete çekti.

Habere göre Rum tarafı, Cenevre’de “Kıbrıs sorununda şu ana kadarki görüşmeler sürecinde üretilmiş sonuç zemininde ilerleneceğine” kesin gözüyle bakıyor. Anastasiadis “siyasi eşitlik konusunu, Guterres Çerçevesi’ne konulanların ötesinde görüşmek niyetinde olmadığını” açıkça ortaya koydu. Rum tarafı Guterres çerçevesini bir “üniter maddeler çerçevesi” görüyor ve zaruri unsur olarak bavuluna koyacağı bu unsuru bu şekilde korumaya çalışacak.

AĞIRLIĞIN BÜYÜK KISMINI BM’YE AKTARACAK TAVIR…

Gazete bir kaynağının şu ifadelerini aktardı:

“Görüşmeler ve gönderilmiş mesajlar aracılığıyla Lute’a ve BM’ye, Kıbrıs Rum tarafı, gayriresmî konferansta gündemin açık olduğunu ve tarafların kaygılarını ve tezlerini masaya koyabileceğini kabul etmekle birlikte, Kıbrıs Türk tarafınca çözüm şeklinde değişiklik (iki devlet veya konfederasyon) gündeme getirilirse, bunu tartışma niyetinde olmadığını açıkça iletti. Rum tarafı Cenevre görüşmesine, bugüne kadar taraflar arasında uzlaşılanlar çizgisinde kaldığına ikna etmek mantığıyla gidecek ve dolaylı yoldan Ankara’ya ve Kıbrıs Türk tarafına meydan okuyacak. Bunun paralelinde bu tavır, ağırlığın büyük bölümünü BM’ye de aktarır ve Ankara’nın, uzlaşılanlarda değişiklikte ısrar etmesi halinde, Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs müzakerelerine zemin niteliğindeki kararlarını açıklıkla savunmaya mecbur bırakır.”

Gazete Anastasiadis’in, izlenecek taktik ve stratejiye son rötuşların atılması için Rum Ulusal Konseyi’nin Cenevre konferansından önce yeniden toplanacağını, yakın danışmanlarının, yeni kurduğu hukuk danışma grubunun ve Rum Müzakerecinin destek grubunun rutin toplantılarına devam edeceğini söylediğini de yazdı.

“BM ORTAK AÇIKLAMA, YANİ ASGARÎ MÜŞTEREKTE ANLAŞMA İSTİYOR”

Fileleftheros’a göre dünkü Rum Ulusal Konseyi’nde, gayriresmî 5+BM konferansta BM’nin ortak bir açıklama, yani asgarî müşterekte anlaşma hedeflediği sonucuna varıldı, Anastasiadis Rum siyasi parti başkanlarını Cenevre’ye çağırdı.

Gazete haberi “Minimum Anlaşma İstiyor… BM’nin Hedefi Gayriresmî 5+1 Sırasında Ortak Bir Açıklama… Başkan Genel Sekreter Tarafından Yardımcı Fikirler Sunulmasına Sıcak Bakıyor” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Habere göre dün toplanan Ulusal Konsey’de Anastasiadis’in gayriresmî konferans ve Genel Sekreter’in geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, son ziyareti sırasında söyledikleri hakkında yaptığı bilgilendirmeden şu sonuçlar çıkarıldı:

1-Lute’un söylediğine göre gayrîresmî konferans programı 2+1 güne ayrılacak. 27 Nisan’da bütün katılımcıların yer alacağı sosyal görüşme, 28 Nisan’da bütün katılımcılar + BM’nin katılacağı genel toplantı ve BM’nin taraflarla ikili temasları yer alacak. 29 Nisan için –şimdilik- programa herhangi bir şey alınmadı, gerekmesi halinde 3’üncü istişare günü olarak rezerv tutuluyor.

2-Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, genel toplantı sırasında taraflardan her birinin bilinen tezlerini tekrar edeceğini değerlendirdiği için ikili temaslara önem verilmesi gerektiği görüşünde. Edinilen bilgilere göre Lute, esasa ilişkin etkileyici bir ilerleme beklenmediğini belirterek Anastasiadis’e, gayriresmî konferans için konulan hedefin ortak bir açıklama olduğunu söyledi.

3-Ulusal Konsey sırasında Anastasisadis, beşli konferans sırasında sorunun esasına ilişkin karar alınması ihtimali de olduğunu belirtti ve Rum siyasi parti başkanlarını Cenevre’ye davet etti.

Anastasiadis’in gerek Lute ile görüşmesi sırasında gerek Genel Sekreter Guterres’e yazdığı mektupta, Rum tarafının kırmızı çizgileri olarak da tabir edilebilecek noktaları ortaya koyduğu, Guterres’e mektubunda “müzakerelerin yeniden başlamasının, mevcut ‘çalışma omurgasına’ dayalı, BM Parametrelerine ve güvenlik Konseyi kararlarına, AB ilke ve değerlerine uygun olması gerektiği” görüşünü ilettiği kaydedildi.

Habere göre Anastasiadis 8 Mart’taki görüşmelerinde Lute’a “müzakerelerin a) mevcut çalışma omurgasına, b) Berlin (2019) ortak açıklamasına, c) yakınlaşmalara, d) Guterres’in 6 maddesine, e) Şubat 2014 ortak açıklamasına dayanması gerektiğini” söyledi.

Lute’un, tarafların BM’nin rolüne nasıl baktıklarını da not etmek istediğini yazan gazete, Anastasiadis’in “Antonio Guterres BM parametrelerini gözetmeli ve yardımcı fikirler sunmalı” görüşünde olduğunu kaydetti.

“KIRBIS SORUNUNDA İLERLEMEYİ İNGİLTERE DE FRENLİYOR”

Rum yönetimi, “Türk tarafı yanında İngiltere’nin tutumunun da Kıbrıs sorununda ilerlemeyi frenlediği” görüşünde. Londra’nın tavrı ve ‘düşünce malzemesi’ olarak ileri götürdüğü bazı tezler gerek Rum yönetimince gerek siyasi partilerin çoğunluğu tarafından olumsuz bulunuyor.



Konsey toplantısında yapılan bilgilendirmeye göre Anastasiadis, 8 Mart’taki görüşmeleri sırasında Lute’a “Birleşik Krallığın önerileri yardımcı olmuyor” dedi ve örnek olarak “toplum devletleri” ifadesini örnek gösterdi. Anastasiadis Lute’a “böyle bir şeyin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin lağvı anlamına geleceğini ve Rumlar tarafından kabul edilmeyeceğini” söyledi.Anastasiadis Rum siyasi parti başkanlarına, İngiliz Dışişleri Bakanı Dominic Raab’a (4 Şubat 2021) görüşmeleri sırasında “Yüksek Komiser’in (Stepheen Lillie) tezleri kabul edilebilir değil” diyerek garantiler ve asker konusunda “rasyonel gözden geçirme” tezine karşı olduğunu yineledi.ANASTASİADİS AB LİDERLERİNDEN AVRUPA KONSEYİ’NİN HAZİRAN’A ALINMASINI İSTEDİRum Yönetimi Başkanı, Konsey üyelerine ayrıca AB devlet başkanları ile yaptığı telekonferanslarda, “Nisan ayındaki beşli konferansta Türk niyetinin ortaya çıkmasına fırsat tanınması için Türkiye-AB ilişkileri ile ilgili görüşmenin haziran ayına ertelenmesini” önerdiği bilgisini de verdi. Anastasiadis telekonferansla görüştüğü neredeyse bütün AB liderlerinin “Türkiye’nin tedbir alınmasını haklı gösterecek eylem yapmadığını değerlendirmekle birlikte 25-26 Mart’taki Avrupa Konseyi’nde Ankara’ya açık çek verilmemesi gerektiğine vurgu yaptığı” bilgisini paylaştı.ELAM DIŞINDAKİ PARTİ BAŞKANLARI ANASTASİADİS’E EŞLİK EDECEKAynı gazete “Başkan Karar ve Esas Öngörüyor ve Destek İstedi… Siyasi Parti Başkanları Cenevre Ziyaretine Hazır” başlıklı haberinde ise Anastasiadis’in Cenevre’deki gayriresmî konferansta Kıbrıs sorununun esasına ilişkin kararlar olacağını değerlendirdiğini, bu nedenle siyasi parti başkanlarından, Cenevre’de kendisine eşlik etmelerini istediğini, Hristos Hristu dışındaki bütün parti başkanlarından olumlu cevap aldığını yazdı.Habere göre siyasi parti başkanları Cenevre’de Anastasiadis’e eşlik edeceklerini şu sözlerle dile getirdi:DİSİ: “İşgalden kurtulmak ve bölünmüş vatanımızı birleştirmek için her şeyi yapmak sorumluluğunda ve zorunluluğundayız.”AKEL: “Gayriresmî konferans, ülkenin geleceği ve perspektifi açısından belirleyici olacağı için çok büyük öneme sahiptir, bu nedenle Cenevre’de olacağım.”DİKO: “BM Genel Sekreteri’nden, Türkiye’nin alternatif önerilerde bulunmasına müsaade etmemesi istenmelidir, bu nedenle heyette olacağız.”EDEK: “Beşli konferansta izlenecek taktik Kıbrıs Cumhuriyeti için pusuda bekleyen ilave tehlikeleri engellemelidir.Vatandaşlar İttifakı: “ Kıbrıs sorunu ve gelişmelerin almakta olduğu kritik dönemeç hali olumlu cevap vermeyi elzem kılıyor.”“İki bölgeli iki toplumlu federasyonu kabul etmemekle birlikte, bu tezden taviz vermesin diye Başkan’ı destekleyeceğiz” diyen Dayanışma Hareketi, “Fikirler ile katkıda bulunmaya çalışacağız” diyen DİPA ve Elologlar başkanları da heyette yer alacak.ELAM Başkanı Hristos Hristu ise “İki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümüne karşıyım ve Türkiye’nin beşli konferansı yeni taleplerde bulunmak için kullanacağını düşünüyorum” diyerek Anastasiadis’le Cenevre’ye gitmeyeceğini açıkladı.ÇELEBİS DE ORADA OLACAKHaravgi “Başkan’ı Mengeneden Kurtarmak İçin Gidiyorlar… Beşli Konferansta Tuzaklar ve Tehlikeler Görüyorlar Ama Bunları Engellemek! İçin Orada Olacaklar” başlıklı haberinde, ELAM dışındaki Rum siyasi parti başkanlarının, Anastaiadis’in kendisine Cenevre’de eşlik etmeleri davetini kabul ettiklerine dair açıklamalarına yer verdi.Gazete, Cenevre’de Anastasiadis’e eşlik edecek danışmanlar ve Müzakere heyeti üyeleri arasında AKEL Kıbrıs masası şefi ve uluslararası ilişkiler uzmanı Tumazos Çelebis’in de yer alacağını ancak, eski Rum Yönetimi Başkanlarından Ulusal Konsey üyesi Yorgos Vasiliu’nun sağlık sebepleri nedeniyle Cenevre’ye gidemeyeceğini yazdı.KİPRİANU: KONFERANSTAN OLUMLU BİR SONUÇ ÇIKMAZSA…Habere göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, “Cenevre konferansından olumlu bir sonuç çıkmazsa (Rum tarafı açısından) olumsuz dikey gelişmeler olması ciddi riski söz konusu” diyerek, Türkiye’nin halen denizde ve karada “tahrikkarlığını tırmandırdığını” öne sürerek kapalı Maraş’ı işaret etti, şunları söyledi:“Hedefimiz, konferansta, Kıbrıs sorununun çözümünün üzerine bina edildiği ilkelerden çıkmadan olumlu bir şey başarmak. Oraya yapıcı olmak niyetiyle gidiyoruz. Daha çok zorlukla karşılaşacak taraf Türk tarafıdır çünkü ortaya koyduğu tezler ile uzlaşılmış çözüm çerçevesinin dışında olan odur. Biz doğru çalışırsak, en kısa zamanda uzlaşılmış çözüme ulaşmak hedefiyle özlü müzakerelerin yeniden başlamasını gündeme getirecek olumlu bir şey başarabiliriz.”