Rum ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıklarından Türkiye'ye karşı Fransa'ya destek

Rum Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a karşı yaptığı açıklamalarını şiddetle kınadı.



Rum Dışişleri Bakanlığı, resmi Tweeter hesabında Fransızca olarak yayımladığı paylaşımda , "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Fransa Cumhurbaşkanı'na atıfta bulunduğu aşağılayıcı açıklamaları ortaklarımızın şiddetle kınamasını yineliyoruz” ifadesine yer verdi. Ve “Diplomaside yeri olmayan böylesi ifadeler kabul edilemez” diye vurguladı.



Bu arada, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da kendi Twitter hesabında bir mesaj göndererek ortağı Fransa’ya dayanışma ifade etti.



Yunanistan Dışişleri Bakanlığı mesajında, “ortağımız Fransa’ya yönelik dayanışmamızı ifade ediyoruz. Türkiye’nin üst düzey yetkililerinin Fransa Cumhurbaşkanı’na yönelik aşağılayıcı ifadeleri ve tüm nefret söylemlerini şiddetle kınıyoruz” denildi.