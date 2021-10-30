Rum Yönetimi Zafer Burnu ve Mağusa Körfezi’nin kendi sözde “MEB”i içerisinde olduğunu iddia etti

Rum yönetimi Türkiye’nin önümüzdeki hafta askerî tatbikat icra etmek üzere Zafer Burnu ve Mağusa Körfezi’ni kapsayan bölgede ilan ettiği Navtex’in Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge (MEB)” içerisinde olduğunu iddia etti. Rum yönetimi Türkiye’nin Navtex’inin “yasadışı olduğu” iddiasıyla 2 karşı Navtex yayımladı.

Alithia haberi “Doğu Akdeniz’de ve Mağusa Körfezinde Yasadışı Türk Navtex’i… Çavuşoğlu Üç Türk Sondaj Gemisi İle Doğu Akdeniz’de Yeni Sondajlara Başlanacağını İlan Etti” başlığıyla aktardı.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye ve KKTC’nin hidrokarbon kaynaklarından dışlanmasının ortadan kaldırıldığı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Doğu Akdeniz’de yeni sondajlar yapılacağı açıklamalarını da yansıtan gazete Rum Sözcü Marios Pelekanos’un ilgili açıklamasına da yer verdi.Gazeteye göre Sözcü Pelekanos, Rum yönetiminin Türkiye’nin bölgedeki “hukuksuz” diye nitelediği faaliyetlerini durdurmak için gerek Avrupa düzeyinde gerek BM Güvenlik Konseyi düzeyinde, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına olanak tanıyacak kararlar çıkarmak hedefiyle girişimlerde bulunduğunu söyledi. BM Genel Sekreteri’nin önümüzdeki haftalar içerisinde temsilcisini atayacağını da söyleyen Pelekanos “önemli olan temsilcinin yetkileridir” dedi.Politis de “Akdeniz’de Yeni Navtex Savaşı… Türk Dışişleri Bakanı Kıbrıs’ın Kasım’da 10’uncu Parselde Yapacağı Sondajlara Cevap Olarak Yeni Sismik Araştırmalarla Tehdit Etti… Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye’nin Yayımladığını İki Navtex İle Yasadışı Diye Niteledi”