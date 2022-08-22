Rum yönetiminin, Türk tarafına ciddi baskı yapmasını beklediği uluslararası unsur iyi dileklerde bulunmakla yetindi

Fileleftheros Rum yönetiminin, uluslararası unsurun Kıbrıs Türk tarafına “baskı uygulaması” beklentisiyle sunduğu ancak Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) “çok da işe yaramadığını yazdı.

Gazete Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tanınmadan müzakerelere başlamamaktaki kararlılığı ve Rum yönetiminin, Türk tarafına “ciddi baskı yapmasını beklediği uluslararası unsurun iyi dileklerde bulunmakla yetinmesi” nedeniyle “GYÖ anahtarıyla Kıbrıs sorunu kilidini açmayı başaramadığını” belirtti.

“Ancak, Kıbrıs sorununda prosedürün yeniden harekete geçebilmesi için uluslararası unsurun olumlu yorumların ötesinde bir şeyler yapması gerektiğini herkes bilir” yorumunu yapan gazeteye göre şu anda herkes dikkatini, Kıbrıs sorununun müdahillerinin önümüzdeki ay gideceği New York’a çevirdi.

Haberde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de New York’ta olacağı ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşeceği ve bu yıl da iki liderin Guterres ile ortak görüşme yapmasının amaçlandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı’nın Özel Temsilcisi Ergün Olgun ile Rum Müzakereci Menelaos Menelau’nun bu hafta, Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki özel temsilcisi Colin Stewart’ın himayesinde çevrimiçi (internet üzerinden) görüşmelerine başlamalarının beklendiğini yazan gazete Olgun’un, çevirimiçi görüşmelerde, iki toplumlu teknik komitelerin iki tarafın gündelik hayatlarıyla ilgili çalışmalarının ele alınacağı açıklamasını aktardı.