Rumlar, Güzelyurt'ta ayin yaptı

Rumların, dün ve önceki gün, Güzelyurt’taki “Ay.Mamas Kilisesi”nde ayin yaptıkları bildirildi.

Alithia gazetesi, sözde “Omorfo” (Güzelyurt) Belediye Başkanı Viktoras Hacıavraam’ın, Aziz Ayios Mamas’ın Güzelyurt kökenli Rumlar için “umut sembolü ve geri dönüş için yol gösterici” sayıldığını söylediğini yazdı.

Haberde, Hacıavraam’ın, son yıllarda Güzelyurt’ta yapılan bu ayinlerin Güzelyurt kökenli Rumları birlik haline getirdiği ve gelecek kuşaklara, kenti tanımaları fırsatı tanıdığını söylediği kaydedildi.