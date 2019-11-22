Rumlar Mutluyaka'da ayin yaptı

Ağrotur bölgesinde, 6-7’inci yüzyıla ait olduğu tahmin edilen antik gemi batığı bulunduğu bildirildi.

Politis gazetesi, bölgede yapılan arkeolojik araştırmalar çerçevesinde, seramik amfora kalıntılarına rastlandığını ve bu kalıntıların yaklaşık 130 bin metrekarelik alana yayıldığını yazdı.

Haberde, seramik amforalardan örnek alındığı ve bunların, daha ileri araştırmalara tabi tutulacağı belirtildi.