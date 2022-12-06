Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması yüzünden, 20 tanker Rum tarafının gemi sicilinden kaydını sildirdi

Rum Yönetiminin, Ukrayna savaşı yüzünden Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımlara uymasının, bu kez de denizden taşınan Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması getirilmesi yüzünden ülke ekonomisi açısından yük teşkil ettiği ifade edildi.

Alithia gazetesi manşetten ve iç sayfadan “Tavan Fiyat 20 Tankeri Kaçırdı” başlıklarıyla geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dimitriadis’in gazeteye yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre Dimitriadis açıklamasında, Avrupa Komisyonu’nun Rus petrolüne tavan fiyat uygulama niyetini ortaya koymasından bu yana, 6 Ekim'den itibaren 20 tankerin Rum tarafına ait gemi kütüğünden (sicil) kaydını sildirdiğini söyledi.

2022 yılının başından bu yana Rum tarafının gemi kütüğünden toplamda 170 geminin kaydının silindiğini ve bunlardan 70-80’inin nedeninin AB’nin Rusya Federasyonu'na yönelik yaptırımları olduğunu kaydeden gazete, öte yandan Denizcilik Müsteşarlığı'nın 2022 yılının başından bu yana Rum tarafının gemi kütüğüne yapılan kayıtların sayısının ise 130’a ulaştığını açıkladığını iletti.

Denizcilik Müsteşarlığı'nın, 5 Şubat’a kadar destekleyici önlemler konusunda Avrupa Komisyonu’ndan taahhüt aldığını da yazan gazete, Rum yetkililerden edindiği bilgilere dayanarak, Rus petrolüyle ilgili gelişmelerin şimdilik elektrik üretimiyle ilgili ihtiyaçlar konusunda Elektrik İdaresi'nin (AİK) tedarikçisini etkilemediğini, öte yandan Yunanistan ve İsrail’den ithal edilen yakıt konusunda da problem olmadığını ekledi.