Saray’daki danışmanlık görevinden istifa etti

Viktoras Papadopulos’un, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in danışmanı/çalışma arkadaşı görevinden dün istifa ettiği, herhangi bir gerekçe belirtmediği istifa mektubunda Anastasiadis’in politikalarını övdüğüne dikkat çekildi.

Haravgi “Viktoras Hristodulidis’in Seçim Kadrosuna Transfer Oluyor” başlığıyla aktardığı haberinde edindiği bilgilere dayanarak, Viktoras Papadoulos’un da, aynı ocak ayında Başkanlık Müsteşarı Vasilis Palmas’ın yaptığı gibi Nikos Hristodulidis’in seçim kadrosuna transfer olacağını yazdı.

Edindiği bilgilere dayanarak Başkanlık seçimlerine kadar, Rum Başkanlık Sarayı’ndan başka kişilerin hatta bugünkü kabineden kişilerin de aynı şekilde “transfer olacağını” yazan gazete, şunları aktardı:

“Bu hareketler, Hristodulidis’in adaylığının arkasında Nikos Anastasiadis’in bulunduğunu doğruluyor. Basın bilgilerine göre Anastasidis, Averof Neofitu’ya usulen ve gerekçeler yüzünden destek veriyor.”