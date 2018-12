Sel felaketi Rum basınında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni geçtiğimiz gün etkisi altına alan kötü hava, bunun ardından yaşanan sel felaketi ve beraberinde getirdiği can kayıpları bugünkü Rum gazetelerine de fotoğraflı şekilde haber oldu.



Alithia gazetesi “Trajedi- Felaket… İşgal Altındaki Girne’de Eşi Benzeri Görülmemiş Doğal Afet- Üç Ölü, Bir Kayıp- Fırtına Trajediye Dönüştü” başlıklarıyla, “felaket” kelimesi Türkçe yazılı olmak üzere manşetten yayımladığı haberinde, Kıbrıslı Türklerle birlikte kendilerinin de inanılmaz bir trajedi yaşadıklarını yazdı.



Politis gazetesi ise habere “Girne’de Felaket- Araba Uçuruma Yuvarlandı- Şehir Merkezinde de Zayiat- Akıncı Daha iyi Planlama İstiyor” başlıklarıyla yer verdi ve Anastasiadis’in açıklamasına da yer ayırdı.



Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in konuyla ilgili açıklamasında, Kuzey Kıbrıs’a her türlü yardımda bulunmaya hazır olduklarını söylediğini iletti.



Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun twitter’daki paylaşımına dayanarak, Anastasiadis’in dün akşam Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı telefonla aradığını yazan gazete, Anastasiadis’in Akıncı’ya yaşanan can kayıplarından ötürü içten taziyelerini ve Rum kesiminin dayanışmasını ilettiğini belirtti.



Gazete, Anastasiadis’in gereken her türlü yardımda bulunmayı teklif ettiğini de ekledi.



Haber Fileleftheros’ta “İşgal Altındaki Bölgelerde Can Kayıpları ve Felaketler”, Haravgi’de ise “İşgal Altındaki Bölgelerdeki Kötü Havadan Ötürü Can Kayıpları” başlıklarıyla yer aldı.