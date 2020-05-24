"Soğukkanlılığımız, zayıflık olarak yorumlanmasın"

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, Fileleftheros gazetesine verdiği özel röportajda, Türkiye’nin faaliyetlerine atıfta bulunarak “gösterdikleri soğukkanlılığın zayıflık olarak yorumlanmaması gerektiğine dikkat çektiği” ifade edildi.

Varvitsiotis’in demecinde “Yunanistan ile Kıbrıs aleyhindeki Türk saldırganlığına atıfta bulunduğunu” yazan gazete, Yunan bakan yardımcısının “gösterilen soğukkanlılığın zayıflık olarak yorumlanmaması gerektiği mesajı gönderdiğini” belirtti.

Gazete, Varvitsiotis’in mülteci konusuna ve “Türkiye’nin bunu şantaj aracı olarak kullanma çabasına” değindiğini de ekledi.