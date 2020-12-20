Sondaj matkabı kiralanıyor

ENI ve TOTAL şirketlerinin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 6’ncı parselde yürütecekleri faaliyetler için sondaj matkabı kiralayacakları bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, elde ettiği bilgilerin dayanarak, İtalyan-Fransız ortakların, Amerikan ExxonMobil şirketinin de kendileriyle aynı dönemde, aynı parselde ve aynı sondaj faaliyeti kapsamında faaliyet göstermesini istediklerini kaydederken, bunun, Türkiye’nin olası tepkisi karşısında, bölgede Amerika’nın da bulunmasını istemeleriyle bağlantılı olduğunu yazdı.

Gazete, Türkiye’nin de 6’ncı parselde Yavuz sondaj gemisiyle sondaj yaptığını ve bu sondajın neticelenmediğini anımsatırken, pandemi nedeniyle ENI ve TOTAL’in de bölgeden ayrıldığını ancak Türkiye’nin çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Haberde, Avrupa Konseyi’nin son toplantısında, Türkiye aleyhindeki yaptırımlarla ilgili en büyük tepkinin İtalya’dan geldiği ve bu tepkinin, Almanya’nınkini bile aştığı belirtilirken; bu tutumun, ilk bakışta, Libya sorunuyla bağlantılı gibi göründüğü, ancak iki ülke arasındaki finansal işlerle net ilgisi bulunduğu ifade edildi.

GEMİLER DE AB’NİN LİSTESİNDE

Gazete, bir diğer haberinde ise, Avrupa Konseyi’nin son kararları zemininde, Brüksel’de çalışma grubu düzeyinde Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”i içerisinde Türkiye lehinde yasadışı olarak faaliyet gösteren şirket/şahıslarla ilgili listenin genişletilmesi için çalışma yapıldığını yazdı.

Gazete, elde ettiği güvenilir bilgilere dayanarak, teknokratik düzeyde yapılan görüşmelerde, bazı AB üyesi ülkelerin söz konusu listeye sismik araştırmalar veya sondaj faaliyetleri yapan armatör şirketlerin de eklenmesi gerektiğini desteklediğini kaydetti.

Haberde, bunun, listeye ilişkin yeni bir unsur olduğu ve tartışmaların henüz başlangıç aşamasında bulunduğu belirtildi.