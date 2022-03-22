Sözde "Maraş Belediyesi" heyeti ile görüştü

Simos Yoannu başkanlığındaki sözde “Maraş Belediyesi” heyetinin 18 Mart’ta, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart ile görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre sözde “Maraş Belediyesi”nden yapılan açıklamada, heyetin Stewart’a BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletilmek üzere bir mektup verdiği ve Stewart ile Maraş’taki gelişmeleri ve BM’den beklenen rolü tartışma imkanı buldukları belirtildi.

Gazete, heyetin görüşmede, Maraş’ın iadesi ve açılmasının tüm Kıbrıs ve Kıbrıslıların faydasına olacağı mesajını verdiğini yazdı.



Habere göre Stewart ise, BM’nin Maraş ile ilgili kararlarının bağlayıcı olduğunu yeniden teyit ederek, UNFICYP’in gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.Stewart, BM’nin hedefinin BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarında da belirtildiği gibi Maraş’ın iadesi ve Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunmasına yönelik müzakerelerin yeniden başlaması olduğunu dile getirdi.Stewart ayrıca, Maraş konusunda herhangi bir gelişme olması halinde, belediye ile temasa geçeceklerini de belirtti.