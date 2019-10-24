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Suçlulara bilgi sızdıran polis tutuklandı

Suçlulara bilgi sızdıran polis tutuklandı
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 Rum polisinin yapacağı operasyonlar konusunda kişilere bilgi veren bir polis tutulandı.
Politis ve diğer gazeteler, Baf Polis Karakolu’nda görevli bir polisin, uyuşturucu operasyonlarını suçlulara haber verdiği gerekçesiyle tutuklandığını yazdı.
Gazete, Rum Polis İç Denetleme Dairesi’nin şüpheler üzerine söz konusu polise tuzak kurduğunu ve yapılacak bir uyuşturucu operasyonu konusunda dışarıya bilgi sızdırdığını tespit ettiğini belirtirken 41 yaşındaki polisin ise tutuklandığını aktardı.

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