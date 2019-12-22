Sydney merkezli uyuşturucu operasyonunda Güneyde yeni tutuklama

Avustralya’da ele geçirilen Güney Kıbrıs bağlantılı 645 kiloluk uyuşturucu olayının ardından, Güney Kıbrıs’ta ikinci bir kişi için tutuklama emri çıkarıldığı belirtildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, olayla ilgili geçen cuma akşamı Limasol’da Avustralya’ya mangal ithal eden şirketle alakalı 30 yaşındaki bir kişinin tutuklandığını yazdı. Bu kişinin dün mahkemeye çıkarıldığı ve hakkında 8 gün tutukluluk emri verildiği kaydedildi. Habere göre, bu şahıs dün mahkeme sırasında olayla ilişkisini ret etti.

Mahkeme sırasında ayrıca bir konteynerde ele geçirilen 85 kiloluk uyuşturucuyla ilgili olarak tutuklanıp, Rum Merkezi Cezaevi’nde bulunan 57 yaşındaki kişinin sorgusu için Limasol Narkotik Şubesi’ne aktarılması için Adalet Bakanlığı’na talepte bulunulduğu belirtildi.