Tatar’ın TAK’a röportajı Rum basınında geniş yer buldu

Tatar’ın TAK’a röportajı Rum basınında geniş yer buldu
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) verdiği röportaj Rum gazetelerinde geniş ölçekte yer buldu. Gazeteler röportajı şu başlıklarla okurlarına aktardı:

Alihtia “Ersin Tatar’ın Biten Yılla İlgili Raporu... Kıbrıs Sorunundaki Yeni Politikam Köklendi… Politikamızın Ana Temeli, Kıbrıs Cumhuriyeti Anlaşması Çerçevesinde Kıbrıs’ta İki Ayrı Egemen Halk Olduğudur… Bu yıl 13’üncü Maaşı Türkiye’nin Desteğiyle Kolaylıkla Ödenmesini ‘Hükümetinin’ Bütçe Başarısı Olarak Niteledi”

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Fileleftheros “Anastasiadis’in Çalışma Arkadaşları… İşgal Lideri Ersin Tatar Üç Ana Adayın Aynı Politikaya Sahip Olduğunu Söyledi… Geriye Dönüş Yok”

Politis “Ersin Tatar… Yeni Politika Köklendi”

Haravgi: “Tatar 2022’de Kıbrıs Sorunundaki Yeni Politikanın Köklendiğini Söyledi… Politikamızın Ana Temeli Kıbrıs’ta İki Ayrı Bağımsız Halk Olduğudur”

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