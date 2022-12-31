Tatar’ın TAK’a röportajı Rum basınında geniş yer buldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) verdiği röportaj Rum gazetelerinde geniş ölçekte yer buldu. Gazeteler röportajı şu başlıklarla okurlarına aktardı:
Alihtia “Ersin Tatar’ın Biten Yılla İlgili Raporu... Kıbrıs Sorunundaki Yeni Politikam Köklendi… Politikamızın Ana Temeli, Kıbrıs Cumhuriyeti Anlaşması Çerçevesinde Kıbrıs’ta İki Ayrı Egemen Halk Olduğudur… Bu yıl 13’üncü Maaşı Türkiye’nin Desteğiyle Kolaylıkla Ödenmesini ‘Hükümetinin’ Bütçe Başarısı Olarak Niteledi”
Politis “Ersin Tatar… Yeni Politika Köklendi”
Haravgi: “Tatar 2022’de Kıbrıs Sorunundaki Yeni Politikanın Köklendiğini Söyledi… Politikamızın Ana Temeli Kıbrıs’ta İki Ayrı Bağımsız Halk Olduğudur”