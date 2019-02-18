Telefona "Brexit" sonrasını konuştular

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, yaptığı yazılı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades’in pazar günü öğleden sonra Britanya Başbakanı Bayan Teresa May ile telefonda görüştüğünü duyurdu.



Sözcü, Anastasiades ve Başbakan May arasında yapılan telefon görüşmesi sırasında Brexit’ten bir sonraki gün için sorunsuz şartların yaratılması amacıyla Britanya’nın Avrupa Birliği’nden çıkması (Brexit) konusunda görüş teatisinde bulunduklarını söyledi.