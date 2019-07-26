Toplu tecavüzle suçlananlardan 5'i serbest

Ay. Napa’daki bir otelde 19 yaşındaki İngiliz turiste toplu tecavüzle suçlanan 12 İsrailli gençten 5’inin serbest bırakıldığı bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler 5 İsraillinin, şüphelilerden alınan genetik örneklerler üzerinde yapılan test sonuçlarının dikkate alınarak serbest bırakıldığını, geriye kalan şüphelilerin ise tutukluluk sürelerinin uzatılması maksadıyla bugün hakim karşısına çıkarılacağını yazdı.

Haberde toplu tecavüz davasının gerek İngiliz gerek İsrail medyasının yakın takibinde olduğuna dikkat çekildi.