Türkiye-AB ilişkileri konsey toplantısının gündeminde

AB Dış Konular Konseyi’nin bugün Brüksel’de gerçekleşecek toplantısında Türkiye-AB ilişkileri ile küresel pandemi konularının ele alınacağı, bu kapsamda Brüksel’de bulunan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in çeşitli temaslarda bulunacağı bildirildi.

Fileleftheros, Hristodulidis’in yarın sabah itibarı ile AB Dış Siyaset ve Savunma Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB’nin genişlemeden sorumlu komiseri Oliver Varhelyi ile ayrı ayrı görüşeceğini yazdı.

Gazeteye göre, Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hristodulidis’in Borrell ve Varhelyi ile BM Genel Sekreteri’nin gayrı resmî görüşme düzenleme inisiyatifi, Türkiye-Avrupa ilişkileri ve Doğu Akdeniz bölgesindeki gelişmeler ışığı altında Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri görüşeceği kaydedildi.